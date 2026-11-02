ارتفاع بأسعار الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 920 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 916 ألف دينار، بعد أن سجل سعر البيع أمس 913 ألف دينار.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد منه 890 ألف دينار، وسعر الشراء 886 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 920 ألفاً و930 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 ألفاً و900 ألف دينار.