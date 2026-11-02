البنك المركزي يعلن زيادة حصة المسافرين من الدولار

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لـ ، ان "نائب ترأس أعمال الجلسة السادسة عشرة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس وبحضور وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد الرقمي والحوكمة والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة والآثار والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ ورئيس ‏ ورئيس والمدير التنفيذي لصندوق تنمية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء".واضاف البيان ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة في جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".واشار إلى ان "المجلس تداول موضوع المحافظة على سعر صرف الدولار".واشار محافظ البنك المركزي الى "زيادة حصة المسافرين من الدولار الى 3000 لكل مرة".