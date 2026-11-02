تراجعت أسعار النفط بنحو 8% في الأسواق العالمية اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام دولية، "تراجع أسعار النفط بنحو 8% إلى 95 دولارا للخام الأمريكي و103 دولارات لخام وسط تفاؤل بالمحادثات مع ".

وأضافت "هبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي 7.66 دولار بما يعادل 7.36% مسجلة 96.46 دولارا للبرميل عند التسوية".