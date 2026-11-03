النفط يتخطى حاجز الـ 107 دولارات للبرميل الواحد

– اقتصادي

ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عقب تقرير أفاد بأن شنت هجوما على الإيرانية، مما أثار مخاوف من تصعيد الصراع المستمر منذ 8 أشهر واضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.



وسجلت العقود الآجلة لخام عند التسوية أمس الاثنين 104.77 دولار للبرميل، بانخفاض 8.66 دولار أو 7.63%.

وارتفعت 2.3 دولارا أو 2.2% لتصل إلى 107.07 دولارات للبرميل، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 2.08 دولارا أو 2.16% ليصل إلى 98.54 دولار للبرميل.وسجلت العقود الآجلة لخام عند التسوية أمس الاثنين 104.77 دولار للبرميل، بانخفاض 8.66 دولار أو 7.63%.