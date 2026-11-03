الدولار ينخفض امام الدينار.. أسعار تختلف عن الامس

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار، في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 168500 دينار مقابل كل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 167500 دينار.

