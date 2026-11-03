تتضمن إعلانات المشاهير والسفر والإنترنت.. اقتصادي يكشف عن 6 مقترحات لزيادة الضرائب بالموازنة

وقال المرسومي في منشور على صفحته بالفيسبوك، وتابعته ، إن أبرز الرسوم والضرائب المطروحة تتضمن ما يأتي:1. فرض رسوم على نشر وترويج جميع الإعلانات التجارية التي ينفذها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.2. فرض رسوم على جميع الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الإعلامية العاملة في .3. فرض رسم مطار بقيمة 25 ألف دينار عن كل تذكرة سفر إلى الخارج، و10 آلاف دينار في جميع المطارات العراقية والمنافذ الحدودية.4. فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الهاتف النقال وشبكات الإنترنت.5. فرض ضريبة مبيعات على الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية، وعيادات أطباء التجميل ومراكز التجميل والمستشفيات الخاصة والعيادات البيطرية والنوادي والقاعات الرياضية والترفيهية.6. فرض ضريبة على كل صاحب منزل يمارس نشاطاً تجارياً من داخل منزله.وأشار المرسومي إلى ما وصفه بـ"التفويض الجبائي المحدود"، مبيناً أن "المادة 19 تمنح كل وزير ومحافظ صلاحية فرض الرسوم وتعديلها بضوابط إدارية، مع الاحتفاظ بنسبة 80% من إيراداتها، فيما تتيح المادة 18 لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة الدخل".وأضاف أن "ذلك يصطدم، بالمادة 28 من الدستور التي تشترط فرض والرسوم بقانون".وفي ملاحظته الثانية، اعتبر المرسومي أن "المادة 16 أولاً (أ) تمثل "جباية بالإكراه"، لكونها تربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم فواتير الماء والكهرباء وغيرها"، مشيراً إلى أن "ذلك يعني أن المواطن قد تتعطل معاملته لحين تسديد مبالغ خدمات لا تستطيع الدولة توفيرها على مدار اليوم".أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بما وصفه بزيادة الأعباء على المواطنين، نتيجة اتساع نطاق الرسوم والجبايات في ظل ذروة صدمة الطاقة، معتبراً أن "ذلك يتعارض مع توصيات بشأن تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر فقراً".