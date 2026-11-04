النفط يهبط بأكثر من 9% مع ترقب تطورات الحرب على إيران

وانخفضت 9.1% إلى 94.17 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب الوسيط الأميركي 8.69% إلى 87.74 دولاراً، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أوائل أيلول.وأرجع محللون التراجع إلى زيادة صادرات النفط من الشرق الأوسط وتصريحات الرئيس الأميركي بشأن عدم وجود خطط فورية لضرب ، فضلاً عن توقعات بأن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على إلى تقييد الإنفاق العسكري وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.