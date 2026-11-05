أسعار الدولار في بغداد مع افتتاح التداولات الصباحية

– اقتصاد



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس، استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة ، مع انطلاق التداولات الصباحية، دون تغيير عن مستويات أمس الأربعاء.





وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية، استقر سعر البيع عند 168,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 167,750 ديناراً.

وبلغ سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 168,200 دينار مقابل 100 دولار، وهو المستوى المسجل في تداولات أمس.وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية، استقر سعر البيع عند 168,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 167,750 ديناراً.