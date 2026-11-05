ارتفاع أسعار النفط نحو 4% في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط نحو 4% في الأسواق العالمية اليوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام دولية، " نحو 4% وبرنت يسجل 98 دولارا للبرميل".

وكانت أسعار النفط تراجعت بأكثر من 9%، أمس الأربعاء، وسط تقلبات في التداول وترقب المستثمرين للخطوات الأميركية المقبلة بشأن الحرب على ، عقب خسارة الجمهوريين السيطرة على في انتخابات التجديد النصفي.