العقوبات الثانوية تطرق أبواب العراق.. واشنطن تحدد 9 أسماء ومصارف وشركة نفطية

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في تحديث على موقعه، أن عبارة "خطر العقوبات الثانوية: القسم 2 من الأمر التنفيذي 13902" أُضيفت إلى مئات الأسماء المدرجة ضمن برنامج العقوبات المفروضة على قطاعات الاقتصاد الإيراني.وطال التحديث شركة "في إس أويل تيرمينال" المسجلة في المنطقة الحرة بالشارقة، والتي يرد لها عنوان في المنطقة الحرة بخور في .وفي سياق الإجراءات ذاتها، أدرجت الأمريكية 5 أفراد و10 كيانات جديدة على قائمة العقوبات، بتهمة دعم «أسطول الظل» الإيراني، وكان معظم المشمولين بهذه الإدراجات في الهند، من دون وجود عراقيين بينهم.