4 تريليونات دولار تبخرت في 100 دقيقة.. زلزال يضرب الاسواق الامريكية

وسجل مؤشر هبوطاً بنسبة 5%، فيما تراجع بنسبة 3.26%، وانخفض بنسبة 2.16%، في موجة بيع أثارت مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الأسواق الأمريكية.ويأتي هذا الاضطراب بعد التحول السياسي الكبير الذي شهدته ، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، ما يمهد لمرحلة جديدة من التوازن السياسي بين الديمقراطي وإدارة الرئيس الجمهوري .وعلى الرغم من أن الأسواق الأمريكية سجلت ارتفاعات قوية في جلسة الأربعاء عقب إعلان نتائج الانتخابات، فإن عودة الضغوط البيعية يوم الخميس سلطت الضوء على مخاوف المستثمرين من السياسات الاقتصادية والتنظيمية المرتقبة، خصوصاً ما يتعلق بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.تشديد الرقابة علىوتتركز المخاوف على احتمال تشديد الرقابة على التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأثير الانقسام السياسي في على القرارات الاقتصادية والإنفاق الحكومي والتشريعات المرتبطة بالاستثمار.وفي الوقت نفسه، تواجه أسهم التكنولوجيا ضغوطاً ناتجة عن التقييمات السوقية المرتفعة والتساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق أرباح تتناسب مع الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي.ويعيد الهبوط الحاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن ما إذا كانت تمر بمرحلة تصحيح سعري مؤقت، أم أن الأسواق تقف أمام بداية انكماش أوسع في تقييمات شركات التكنولوجيا، قد تمتد تداعياته إلى الأسواق العالمية.وتبقى العلاقة بين نتائج الانتخابات والتراجعات الحالية محل تقييم؛ إذ لا توجد أدلة كافية على أن فوز الديمقراطيين كان السبب المباشر للهبوط، في ظل تداخل العوامل السياسية مع نتائج الشركات ومخاوف التضخم وأسعار الفائدة. وتترقب الأسواق الساعات والجلسات المقبلة لتحديد مدى استمرار موجة البيع، وما إذا كانت ستتحول إلى أزمة أوسع في الأسواق .