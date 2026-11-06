تركيا: إعادة تشغيل خط كركوك – بانياس لا تهدد اقتصادنا

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن بيرقدار قوله إن بحاجة إلى استثمارات ضخمة، وإن لا تنظر إلى إعادة تشغيل خط الأنابيب النفطي بين وسوريا بوصفه تهديداً لمصالحها الاقتصادية.وأضاف أن التعاون في قطاعي الطاقة والتعدين من شأنه الإسهام في تعزيز السلام والازدهار والاستقرار في سوريا والمنطقة، لافتاً إلى وجود إمكانية لتنفيذ عمليات تنقيب بحري مستقبلاً في سوريا، وفقاً للجدوى الاقتصادية والظروف الجيولوجية.وكان العراق وسوريا قد وقّعا، في 17 تموز الماضي وبرعاية أميركية، مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل خط أنابيب « – بانياس»، بما يتيح نقل النفط العراقي إلى موانئ عبر الأراضي السورية.ويأتي الاتفاق في إطار مساعي العراق لتنويع منافذ تصدير النفط وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، وفتح مسارات إضافية لتسويق الخام العراقي.