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تركيا: إعادة تشغيل خط كركوك – بانياس لا تهدد اقتصادنا
اقتصاد
2026-11-06 | 07:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
401 شوهد
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي
ألب أرسلان بيرقدار
، اليوم الجمعة، أن احتمال إعادة تشغيل خط أنابيب النفط
كركوك
– بانياس بين
العراق
وسوريا لا يمثل تهديداً للاقتصاد التركي، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ مشاريع تنقيب بحري مشتركة مع
سوريا
مستقبلاً.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن بيرقدار قوله إن
سوريا
بحاجة إلى استثمارات ضخمة، وإن
أنقرة
لا تنظر إلى إعادة تشغيل خط الأنابيب النفطي بين
العراق
وسوريا بوصفه تهديداً لمصالحها الاقتصادية.
وأضاف أن التعاون في قطاعي الطاقة والتعدين من شأنه الإسهام في تعزيز السلام والازدهار والاستقرار في سوريا والمنطقة، لافتاً إلى وجود إمكانية لتنفيذ عمليات تنقيب بحري مستقبلاً في سوريا، وفقاً للجدوى الاقتصادية والظروف الجيولوجية.
وكان العراق وسوريا قد وقّعا، في 17 تموز الماضي وبرعاية أميركية، مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل خط أنابيب «
كركوك
– بانياس»، بما يتيح نقل النفط العراقي إلى موانئ
البحر الأبيض المتوسط
عبر الأراضي السورية.
ويأتي الاتفاق في إطار مساعي العراق لتنويع منافذ تصدير النفط وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، وفتح مسارات إضافية لتسويق الخام العراقي.
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