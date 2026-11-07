الذهب المحلي والمستورد قريب من المليون دينار للمثقال الواحد

نيوز- اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار الذهب في محال الصاغة بالسوق العراقية للمثقال الواحد.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 960 و970 الف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 و940 ألف دينار.