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أغنى 10 أثرياء في العالم.. ماسك يخسر وبافيت يتقدم

اقتصاد

2026-11-07 | 09:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أغنى 10 أثرياء في العالم.. ماسك يخسر وبافيت يتقدم
208 شوهد

شهدت قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، تراجعًا لافتًا في ثروات معظم كبار المليارديرات، في أول قائمة أسبوعية عقب خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

ووفق بيانات بلومبرغ حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، تصدر إيلون ماسك القائمة، لكنه أيضا تصدر الخاسرين بنزيف قدره 74 مليار دولار، ولكنه ظل محتفظا بالمركز الأول بفارق كبير عن المركز الثاني.
وفي المقابل، حقق جيف بيزوس أكبر مكسب أسبوعي، بينما سجل وارن بافيت تقدمًا ملحوظًا في الترتيب، في ظل استمرار هيمنة عمالقة التكنولوجيا على القائمة.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم
واصل إيلون ماسك تصدره قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، بثروة بلغت 845 مليار دولار، ليحتفظ بالمركز الأول رغم التراجع الكبير الذي شهدته ثروته خلال الأسبوع.
وجاء جيف بيزوس في المركز الثاني بثروة قدرها 369 مليار دولار، يليه لاري بيج في المركز الثالث بثروة بلغت 248 مليار دولار، ثم سيرجي برين في المركز الرابع بنحو 231 مليار دولار.
واحتل مارك زوكربيرغ المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 217 مليار دولار، تلاه مايكل ديل في المركز السادس بثروة بلغت 192 مليار دولار، ثم ستيف بالمر في المركز السابع بثروة قدرها 186 مليار دولار.
وجاء وارن بافيت في المركز الثامن بثروة بلغت 162 مليار دولار، متقدمًا مركزين مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما حل لاري إليسون تاسعًا بثروة قدرها 158 مليار دولار، وتراجع جنسن هوانغ إلى المركز العاشر بثروة بلغت 155 مليار دولار.
وتعكس القائمة استمرار هيمنة رجال التكنولوجيا على صدارة الثروات العالمية، مع احتفاظ الأسماء العشرة نفسها بمواقعها ضمن القائمة، رغم التغيرات الملحوظة في حجم الثروات وتحركات بعض المراكز.
أكبر الرابحين 
* جيف بيزوس: +10 مليارات دولار.
* وارن بافيت: +8 مليارات دولار.
* ستيف بالمر: + 1 مليار دولار.
أكبر الخاسرين
* إيلون ماسك: - 74 مليار دولار
* مايكل ديل: - 33 مليار دولار
* لاري بيج: - 28 مليار دولار.
* سيرجي برين: - 26 مليار دولار.
* جنسن هوانغ: - 20 مليار دولار.
* مارك زوكربيرغ: - 11 مليار دولار.
* لاري إليسون: - 11 مليار دولار.
وبذلك، سجلت 7 شخصيات من أصل 10 تراجعًا في ثرواتها، مقابل 3 حققوا مكاسب، بما يعكس أسبوعًا سلبيًا لغالبية أصحاب المليارات في القائمة.
أبرز المفارقات 
*  خسارة ماسك الضخمة لم تهدد صدارته
رغم خسارته 74 مليار دولار خلال أسبوع واحد، احتفظ إيلون ماسك بالمركز الأول، ولا يزال متقدمًا بفارق واسع على أقرب منافسيه. لكن الفارق بينه وبين بيزوس تقلص من 560 مليار دولار إلى 476 مليار دولار، بانخفاض قدره 84 مليار دولار.
بيزوس الرابح الأكبر.. والفارق يتقلص
جاء جيف بيزوس في المركز الثاني دون تغيير في ترتيبه، لكنه كان صاحب أفضل أداء مالي أسبوعي بين العشرة، بعدما أضاف 10 مليارات دولار إلى ثروته، مستفيدًا من التراجع الأكبر الذي أصاب ثروة ماسك.
* بافيت يقفز مركزين
كان أبرز التغييرات في ترتيب القائمة تقدم وارن بافيت من المركز العاشر إلى الثامن، متجاوزًا جنسن هوانغ ولاري إليسون، مستفيدًا من ارتفاع ثروته مقارنة بالأسبوع الماضي.
* تراجع جنسن هوانغ مركزين
في المقابل، هبط مؤسس إنفيديا من المركز الثامن إلى العاشر، بعدما فقد 20 مليار دولار من ثروته، ليصبح في ذيل قائمة العشرة الأوائل.
* ثبات المراكز الخمسة الأولى
رغم التقلبات الكبيرة في الثروات، لم تتغير هوية أصحاب المراكز الخمسة الأولى أو ترتيبهم؛ إذ حافظ ماسك وبيزوس وبيج وبرين وزوكربيرغ على مواقعهم دون تغيير.
* لا دخول أو خروج من قائمة العشرة
احتفظت القائمة بالأسماء العشرة نفسها مقارنة بالأسبوع السابق، ما يعني أن التغييرات اقتصرت على قيم الثروات وبعض المراكز داخل القائمة.
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