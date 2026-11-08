تعرف على أسعار الذهب في بغداد مع صعود الدولار

وبحسب الأسعار المسجلة في أسواق الجملة بشارع النهر، بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 نحو 960 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 956 ألف دينار، وهي المستويات ذاتها المسجلة يوم أمس السبت.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد منه 930 ألف دينار، مقابل 926 ألف دينار للشراء.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 960 و970 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 و940 ألف دينار.