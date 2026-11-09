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بعد هجوم المسيّرة.. شركة "دانة غاز" الإماراتية تعلق الإنتاج في حقل كورمور
اقتصاد
2026-11-09 | 03:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
619 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلنت شركة
دانة غاز
الإماراتية، اليوم الاثنين، تعليق عمليات الإنتاج في حقل كورمور الغازي بمحافظة
السليمانية
في
إقليم كردستان
، إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق في إحدى منشآته، فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لكشف ملابسات الاعتداء.
وقالت الشركة، في بيان، إن الحقل تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة أمس، ما تسبب باندلاع حريق تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث.
وأضافت أن عمليات الإنتاج عُلّقت إلى حين استكمال تقييم الأضرار وتحديد آثار الهجوم، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع حكومة
إقليم كردستان
والسلطات
الاتحادية العراقية
، التي أبدت دعماً قوياً للشركة.
وفي أعقاب الهجوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم
كردستان
، للوقوف على ملابسات الاعتداء وتحديد الجهة المسؤولة عنه.
وفي السياق، أفاد مصدر محلي في
محافظة صلاح الدين
، صباح اليوم الاثنين، بأن المعلومات الأولية تشير إلى انطلاق الطائرة المسيّرة التي استهدفت الحقل من منطقة جبلية تقع في أطراف قضاء طوز خورماتو، باتجاه
منطقة جمجمال
في
محافظة السليمانية
.
وأدى توقف إمدادات الغاز من الحقل إلى تداعيات مباشرة على منظومة الكهرباء في الإقليم، إذ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان أن توقف الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض إنتاج
الطاقة الكهربائية
بمقدار يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط، بسبب اعتماد عدد من محطات التوليد الرئيسية على الغاز المنتج في كورمور.
ويُعد حقل كورمور، الواقع في قضاء
جمجمال
، أحد أهم مصادر الغاز الطبيعي في إقليم كردستان، وتتولى تشغيله شركة «بيرل بتروليوم»، بمشاركة
دانة غاز
ونفط
الهلال
الإماراتيتين وشركاء آخرين، كما يمثل مصدراً رئيسياً لتغذية محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأمر الذي يجعل توقف إنتاجه مؤثراً بصورة مباشرة في إمدادات الطاقة بالإقليم.
ويأتي الهجوم في وقت تكتسب فيه منشآت الطاقة أهمية استراتيجية متزايدة، نظراً لدورها في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، فيما ينتظر أن تكشف نتائج التحقيقات عن طبيعة الهجوم ومصدر الطائرة المسيّرة والجهة التي تقف وراء استهداف الحقل.
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الاتحادية العراقية
محافظة صلاح الدين
الطاقة الكهربائية
محافظة السليمانية
الهلال الإماراتية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
منطقة جمجمال
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