بعد هجوم المسيّرة.. شركة "دانة غاز" الإماراتية تعلق الإنتاج في حقل كورمور

وقالت الشركة، في بيان، إن الحقل تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة أمس، ما تسبب باندلاع حريق تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث.وأضافت أن عمليات الإنتاج عُلّقت إلى حين استكمال تقييم الأضرار وتحديد آثار الهجوم، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع حكومة والسلطات ، التي أبدت دعماً قوياً للشركة.وفي أعقاب الهجوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم ، للوقوف على ملابسات الاعتداء وتحديد الجهة المسؤولة عنه.وفي السياق، أفاد مصدر محلي في ، صباح اليوم الاثنين، بأن المعلومات الأولية تشير إلى انطلاق الطائرة المسيّرة التي استهدفت الحقل من منطقة جبلية تقع في أطراف قضاء طوز خورماتو، باتجاه في .وأدى توقف إمدادات الغاز من الحقل إلى تداعيات مباشرة على منظومة الكهرباء في الإقليم، إذ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان أن توقف الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض إنتاج بمقدار يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط، بسبب اعتماد عدد من محطات التوليد الرئيسية على الغاز المنتج في كورمور.ويُعد حقل كورمور، الواقع في قضاء ، أحد أهم مصادر الغاز الطبيعي في إقليم كردستان، وتتولى تشغيله شركة «بيرل بتروليوم»، بمشاركة ونفط الإماراتيتين وشركاء آخرين، كما يمثل مصدراً رئيسياً لتغذية محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأمر الذي يجعل توقف إنتاجه مؤثراً بصورة مباشرة في إمدادات الطاقة بالإقليم.ويأتي الهجوم في وقت تكتسب فيه منشآت الطاقة أهمية استراتيجية متزايدة، نظراً لدورها في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، فيما ينتظر أن تكشف نتائج التحقيقات عن طبيعة الهجوم ومصدر الطائرة المسيّرة والجهة التي تقف وراء استهداف الحقل.