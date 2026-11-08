مازال يلامس الـ170 الفا.. اسعار الدولار مع اغلاق البورصة

نيوز- اقتصادي

استقرت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 169000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 168000 دينار مقابل 100 دولار.