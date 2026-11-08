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الرافدين يعلن استكمال منح الدفعة الأولى من الوجبة الرابعة لسلف المتقاعدين
اقتصاد
2026-11-08 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الأحد، استكمال منح الدفعة الأولى من الوجبة الرابعة للسلف الإلكترونية المخصصة للمتقاعدين، ممن اكتملت إجراءات طلباتهم.
وذكر المصرف، في بيان، أنه يواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة الرابعة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد حرصه على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير
الخدمات الإلكترونية
وتبسيط إجراءاتها، بما يسهم في توفير الوقت والجهد للزبائن وتلبية احتياجاتهم بسهولة وكفاءة.
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