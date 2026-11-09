ارتفاع جديد في اسعار الدولار.. يلامس الـ 170 الفا

نيوز- اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت سعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 169250 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 168250 ديناراً مقابل 100 دولار.