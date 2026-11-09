ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية ببغداد

وبحسب الأسعار المسجلة في أسواق الجملة بشارع النهر، بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 نحو 967 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 963 ألف دينار، مقارنة بسعر بيع بلغ 960 ألف دينار للمثقال يوم أمس.كما سجل سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 نحو 937 ألف دينار، مقابل 933 ألف دينار للشراء.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 و980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 و950 ألف دينار.