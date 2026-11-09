تقرير لحكومة كردستان: الإقليم تسلّم 41 تريليون دينار من بغداد خلال 12 عاماً

ووفقاً للبيانات، ساهم بأكثر من 65 تريليون دينار في النفقات السيادية الاتحادية، في حين لم يتسلّم طوال الـ 12 عاماً سوى 41 تريليون دينار فقط، دون أن يستفيد مطلقاً من بنود الإنفاق السيادي.بالأرقام: استحقاق على الورق وحرمان على أرض الواقعأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي موازنات خلال الفترة (2014-2025) بلغ 1 كوادريليون و767 تريليون دينار.حصة الإقليم المفترضة (قبل استقطاع النفقات السيادية): تجاوزت 245 تريليون دينار.القانوني (على الورق بعد الاستقطاع): بلغ 146 تريليون دينار.ما تم صرفه فعلياً من : 41 تريليون دينار فقط كتمويل للإقليموتُظهر هذه الأرقام أن ما حصل عليه إقليم فعلياً يمثل 2.04% فقط من إجمالي الموازنة الاتحادية للعراق، على الرغم من أن حصته المقررة قانوناً كانت 17% (2014-2017) ثم خُفّضت دون مسوغ قانوني إلى 12.67% منذ عام 2018.تداعيات كارثية على الرواتب (تمويل 46 شهراً من أصل 144)أكد التحليل الاقتصادي أنه منذ عام 2015، ربطت -من جانب واحد- حصة الإقليم بشرط "الإنفاق الفعلي" وحصرته في إطار الرواتب فقط. ومن أصل 144 شهراً تمتد على مدار 12 عاماً، كفت المبالغ المرسلة من بغداد (41 تريليون دينار) لتغطية رواتب 46 شهراً فقط (نحو 4 سنوات)، بينما حُرم موظفو الإقليم من رواتب 8 سنوات كاملة (98 شهراً)، وهو ما دفع حكومة الإقليم حينها إلى تصدير النفط بشكل مستقل لتأمين قوت المواطنين.تفاصيل حصة الإقليم والمبالغ المرسلة سنوياً (2014 - 2025):2014: الموازنة العامة 174.6 تريليون، حصة الإقليم الصافية 20 تريليوناً، أُرسل منها: 2.28 تريليون فقط (1.3%) وغطت رواتب 3 أشهر.2015: الموازنة العامة 119.5 تريليون، حصة الإقليم 14.8 تريليون، أُرسل منها: 2.47 تريليون (2.07%) وغطت رواتب 3 أشهر.عاما 2016 و2017: بلغت حصة الإقليم 13.1 و11.6 تريليون دينار على التوالي، ولم ترسل بغداد ديناراً واحداً (0.00%).2018: الموازنة 104.1 تريليون، حصة الإقليم (بعد خفضها لـ 12.67%) بلغت 6.8 تريليون، أُرسل منها: 2.85 تريليون (2.74%) وغطت رواتب 3 أشهر.2019: الموازنة 133.1 تريليون، حصة الإقليم 9.9 تريليون، أُرسل منها: 5.31 تريليون (3.99%) وغطت رواتب 6 أشهر.2020: الإنفاق الفعلي 148 تريليوناً، حصة الإقليم 18.7 تريليون، أُرسل منها: 2.18 تريليون (1.48%) لرواتب 3 أشهر.2021: الموازنة 129.9 تريليون، حصة الإقليم 11.4 تريليون، أُرسل منها: 1.2 تريليون (0.92%) لراتب شهر واحد فقط.2022: الإنفاق الفعلي 122 تريليوناً، حصة الإقليم 15.4 تريليون، أُرسل منها: 400 مليار دينار (0.33%) لراتب شهر واحد.2023: الموازنة 198.9 تريليون، حصة الإقليم 16.5 تريليون، أُرسل منها: 4.69 تريليون (2.36%) لرواتب 5 أشهر.2024: الموازنة 211.8 تريليون، حصة الإقليم 20.9 تريليون، أُرسل منها: 10 تريليونات (4.73%) لرواتب 11 شهراً.2025: الموازنة 211.8 تريليون، حصة الإقليم 20.9 تريليون، أُرسل منها: 9.59 تريليون (4.53%) لرواتب 10 أشهر.فخ "النفقات السيادية": أداة محاسبية لتقويض حصة الإقليمأشار التقرير إلى أن عمدت منذ عام 2015 إلى توسيع بنود "النفقات السيادية" من 10 بنود فقط إلى 100 بند. وأسفر ذلك عن استقطاع أكثر من 65 تريليون دينار من حصة الإقليم كـ "نفقات سيادية" (وهو مبلغ يفوق كل ما تسلمه الإقليم من أموال خلال 12 عاماً)، دون أن تتلقى قوات البيشمركة أو مؤسسات الإقليم أي تمويل من هذه البنود أو من القروض السيادية للعراق.نموذج موازنة السنوات الثلاث (2023-2025):بلغت النفقات السيادية 142.3 تريليون دينار (23% من الموازنة):آلية بغداد: تستقطع 12.67% من إجمالي النفقات السيادية العامة (أي 18.1 تريليون دينار).الآلية العادلة: يُفترض احتساب مساهمة الإقليم بناءً على حصته الأصلية من الموازنة قبل الاستقطاع (78.8 تريليون × 12.67% = 9.9 تريليون دينار).الفارق: استقطعت بغداد ضعف المبلغ المستحق تقريباً، ملحقةً بالإقليم خسائر تقدر بـ 8.2 تريليون دينار خلال 3 سنوات (بواقع 2.7 تريليون سنوياً).نتائج التعداد السكاني لعام 2024واختتم التقرير بالإشارة إلى الغبن الديموغرافي؛ فرغم أن التعداد العام للسكان لعام 2024 الصادر عن أظهر أن سكان إقليم كردستان يشكلون 14.14% من إجمالي سكان العراق، إلا أن مسوّدة موازنة 2027 واصلت تجاهل هذه النتائج الرسمية وثبتت حصة الإقليم عند 12.70%.وشدد التقرير على أن الأرقام والوقائع تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الخلافات المالية لم تكن مرتبطة يوماً بمدى التزام الإقليم بالاتفاقيات، بل هي انعكاس لنهج يهدف إلى تصفير وتقليص المستحقات القانونية لشعب كردستان.