امال الاتفاق بين واشنطن وطهران تخفض أسعار النفط 4%

وذكرت وسائل إعلام أن "أسعار النفط سجلت تراجعا بنسبة 4%، في ظل تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين والولايات المتحدة".وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ترقباً للتطورات السياسية والاقتصادية، وسط مخاوف من انعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.