أسعار النفط تواصل التراجع وخام برنت يهبط نحو 7%

تواصل أسعار النفط التراجع في الأسواق العالمية، فيما هبط نحو 7%.

وقالت وسائل إعلام دولية، "أسعار النفط تواصل التراجع وخام يهبط نحو 7% وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين وإيران".

وكان احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي تراجع إلى 279.5 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982، وفقا لبيانات وزارة .