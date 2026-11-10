البنك المركزي يعتزم إطلاق بطاقة مصرفية بسقف 100 ألف دولار شهرياً لدعم صغار التجار

وكشف المصدر في حديث لـ ، أن " يعتزم إصدار بطاقة مصرفية مخصصة لصغار التجار والصناعيين بسقف يصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، تتيح لهم إجراء تعاملاتهم التجارية".وأوضح المصدر أن "الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع الخاص وتسهيل حركة التعاملات التجارية، بما يتيح لصغار التجار والصناعيين مرونة أكبر في تنفيذ معاملاتهم وتعزيز نشاطهم الاقتصادي".