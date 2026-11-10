بعد الدولار.. الذهب يرتفع في السوق العراقية ويقترب من المليون

نيوز- اقتصادي

ارتفعت اسعار الذهب في السوق العراقية لتقترب من المليون دينار للمثقال الواحد.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 975 و985 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 945 و955 ألف دينار.