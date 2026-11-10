الذهب يتراجع بأكثر من 2% إلى 4050 دولاراً للأونصة بعد بيانات التضخم الأميركية

وانخفضت أسعار الأصفر بنسبة 2.22%، لتصل إلى 4050 دولاراً للأونصة عند الساعة 1:39 ظهراً بتوقيت غرينتش.وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الشهري في بنسبة 0.4% خلال تشرين الأول 2026، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 0.3%، لكنه جاء دون مستوى الارتفاع المسجل في الشهر السابق والبالغ 0.6%.وتترقب الأسواق تداعيات بيانات التضخم على توجهات مجلس الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط مخاوف من تأثير استمرار الضغوط التضخمية في مسار السياسة النقدية.