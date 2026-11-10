النفط تبحث إنشاء أنبوب استراتيجي لنقل الغاز السائل من جنوب العراق إلى شماله

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت ، خلال ترؤسه اجتماعاً ضم ممثلي الشركات النفطية والدوائر المعنية في ، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير البنى التحتية لقطاع الغاز ورفع كفاءة منظومات النقل والتوزيع.وأضاف أن الأنبوب سيسهم في مواكبة الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز السائل، وتعزيز مرونة التجهيز بين المحافظات، ودعم خطط الوزارة لاستثمار الطاقات الإنتاجية وتصدير الفائض.وشهد الاجتماع مناقشة المتطلبات الفنية والاقتصادية والتنفيذية للمشروع، مع التوجيه بإعداد وتقديم دراسة جدوى فنية تمهيداً لاستكمال متطلباته.