النفط يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهرين.. وهجمات هرمز تعيد مخاوف الإمدادات

وصعدت بنسبة 0.78% إلى 92.20 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 0.57% إلى 86.53 دولاراً.وبحسب بيانات أوردها ، تعرضت 37 سفينة لهجمات في والممرات المائية المحيطة به خلال أكتوبر، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء الحرب، وفقاً لرويترز.وتأتي المكاسب وسط ضغوط سياسية متزايدة على الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب، مع بحث ديمقراطيين في استغلال الموعد النهائي لتجنب إغلاق الحكومة في 11 كانون الاول للضغط على ، فيما أشار إلى تطلعه لإنهاء الصراع مع تأكيده بقاء على أهبة الاستعداد.