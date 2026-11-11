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النفط يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهرين.. وهجمات هرمز تعيد مخاوف الإمدادات
اقتصاد
2026-11-11 | 00:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
182 شوهد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تذبذب الأسواق بين آمال تهدئة الصراع الأميركي الإيراني والمخاوف من استمرار الهجمات على السفن في
مضيق هرمز
.
وصعدت
العقود الآجلة لخام برنت
بنسبة 0.78% إلى 92.20 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي بنسبة 0.57% إلى 86.53 دولاراً.
وبحسب بيانات أوردها
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
، تعرضت 37 سفينة لهجمات في
مضيق هرمز
والممرات المائية المحيطة به خلال أكتوبر، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء الحرب، وفقاً لرويترز.
وتأتي المكاسب وسط ضغوط سياسية متزايدة على الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب، مع بحث ديمقراطيين في
الكونغرس
استغلال الموعد النهائي لتجنب إغلاق الحكومة في 11 كانون الاول للضغط على
الإدارة الأميركية
، فيما أشار
ترامب
إلى تطلعه لإنهاء الصراع مع تأكيده بقاء
الولايات المتحدة
على أهبة الاستعداد.
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