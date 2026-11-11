ديون 10 دول عربية تتجاوز 1.7 تريليون دولار.. العراق خامساً والسعودية في الصدارة

وعلى المستوى العربي، بلغ إجمالي ديون أكبر 10 دول مديونية نحو 1.73 تريليون دولار، تصدرتها بنحو 405.1 مليارات دولار، تلتها بـ388 مليار دولار، ثم الإمارات بـ208.1 مليارات دولار والجزائر بـ150.3 مليار دولار.وجاء في المرتبة الخامسة، بدين عام قُدّر بنحو 139.4 مليار دولار، ما يعادل 52.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2025.وحل سادساً بنحو 125.4 مليار دولار، تليه بـ93 مليار دولار، ثم بـ80.9 مليار دولار، والبحرين بـ70.6 مليار دولار، فيما جاءت ليبيا عاشراً بنحو 67.1 مليار دولار.وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في أعباء المديونية بين الدول، إذ سجل السودان أعلى نسبة للدين إلى الناتج المحلي بنحو 204.4%، تليه ليبيا بنسبة 153.8%، ثم بـ144.3%، في حين سجلت السعودية أدنى نسبة ضمن القائمة عند 31.8%.ويحذر والبنك الدولي من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وخدمة الديون قد يضغط على الموازنات الحكومية ويحد من الإنفاق الاستثماري والخدمات العامة، ولا سيما في الدول ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة.