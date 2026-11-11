‏الدولار يسجل أرقاما مرتفعة جديدة أمام الدينار

نيوز- اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 169500 دينار مقابل كل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 168500 دينار.