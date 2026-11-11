تصريحات إيرانية تشعل أسعار النفط من جديد

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر يناير المقبل بنسبة 2.18% إلى 93.48 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر المقبل بنسبة 1.39% إلى 87.24 دولار للبرميل.وقبل ذلك تراجعت أسعار النفط في البداية بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، بعد أن هون مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى شن مزيد من الضربات العسكرية على .وجاء الارتفاع بعد أن أكد أمين الإيراني أن أي هجوم أمريكي على إيران سيقابل باستهداف القواعد الأمريكية البعيدة، وأن بلاده لن تنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج أراضيها.