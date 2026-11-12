النفط يستقر قرب أدنى مستوياته في شهرين مع تعثر مفاوضات واشنطن وطهران

وتداول قرب 92 دولاراً للبرميل، فيما استقر خام غرب الوسيط عند نحو 86 دولاراً، بعد تراجع الأسعار بنسبة 0.5% خلال التعاملات الآسيوية. وجاء ذلك رغم استمرار الخلافات بين وطهران بشأن الملف النووي والأصول المجمدة والحصار البحري الأميركي.وفي تطور يتعلق بالإمدادات، أبلغت منظمة «أوبك» ارتفاع إنتاجها النفطي بنسبة 26% خلال أكتوبر، ليصل إلى أحد أعلى مستوياته الشهرية منذ سنوات، فيما بدأت وفرة المعروض تضغط على الأسواق الفعلية، رغم استمرار مخاطر الشحن والاعتماد على مسارات بديلة لتجاوز .