الذهب دون 4 آلاف دولار للأونصة مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأميركية

وسعّر المتداولون بالكامل زيادة محتملة بواقع 25 نقطة أساس، مع ترجيحات لدى بعضهم برفع أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، بعد وصف مسؤولين في بيانات التضخم الأخيرة بأنها مقلقة.وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3971.51 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت الفضة 0.9% إلى 51.26 دولاراً، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار الأميركي.