المندلاوي يدعو الشركات العالمية لبناء شراكات استراتيجية لتطوير النفط والغاز

وطرح المندلاوي خلال استعراض رؤية لمستقبل قطاع النفط والغاز خلال جلسات في ، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة العراقي، داعيا إلى بناء شراكات استراتيجية لتطوير النفط والغاز وتعزيز أمن الإمدادات.

وأضاف أن "العراق يقترب من إبرام عقود استراتيجية مع وشيفرون لتطوير الحقول النفطية وزيادة الإنتاج".



ولفت المندلاوي الى أن "الحكومة برئاسة السيد لديها خطة تستهدف رفع إنتاج العراق النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً خلال عامين"، مضيفا "العراق يعمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتعزيز مساراته نحو البحر المتوسط لتجاوز تداعيات التوترات في ".



وتابع "العراق يعمل على انجاز مشروع جديد لنقل الغاز من الجنوب والخليج إلى الشمال بطاقة مليوني قدم مكعب قياسي يومياً لتعزيز الربط مع الأسواق الأوروبية".