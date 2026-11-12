الدولار يحلق ويسجل أعلى مستوى في 19 شهراً

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 103.02 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 102.9 نقطة، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.04% إلى 159.83 يناً، مقترباً من مستوى 160 يناً، بعد تصريحات لمسؤول في عارض فيها رفع الفائدة على المدى القريب.وتعززت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأميركية بواقع 50 نقطة أساس، مع توقعات برفع جديد في كانون الأول، وسط استمرار المخاوف من التضخم، فيما رجحت مؤسسات مالية، بينها غولدمان ساكس، زيادة أخرى مطلع العام المقبل.وفي المقابل، تراجعت العملات الرئيسية أمام الدولار، إذ انخفض اليورو إلى 1.1080 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3259 دولار، والدولار إلى 0.6836 دولار، والنيوزيلندي إلى 0.55538 دولار.كما تراجعت العملات المشفرة، مع انخفاض بيتكوين بنسبة 0.45% إلى 73,577 دولاراً، وإيثر بالنسبة نفسها إلى 2,047.56 دولاراً، وفق بيانات "إنفستنغ دوت كوم".