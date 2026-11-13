العراق يخرج من مرحلة الخطر بعد توقف النزيف

وقال خلال استضافته في برنامج "علنا" على ، إنه "التقى محافظ البنك المركزي ضمن أعمال ، وطرح عليه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالسياسة النقدية والاحتياطيات".وأضاف أن "المحافظ أكد خلال اللقاء أن البنك المركزي خرج من منطقة الخطر، وأن النزيف توقف، وانتقل إلى مرحلة النمو والتقديرات الإيجابية للعملة الصعبة".وأوضح أن "الحديث يتعلق بالاحتياطيات التي تشمل الدولار والسندات والذهب"، مشيرا إلى أن "المعلومات التي تلقاها تفيد بتمكن البنك من وقف تراجعها وإعادة تعزيزها".