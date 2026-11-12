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أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1088 دولارا
اقتصاد
2026-11-12 | 17:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
125 شوهد
قفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 1088 دولارا لكل ألف متر مكعب، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف أمن الإمدادات.
وافتتحت العقود الآجلة للغاز تسليم
ديسمبر
، وهي الأقرب استحقاقا، تداولاتها عند مستوى 998.5 دولار للألف متر مكعب، بارتفاع طفيف نسبته 0.1%.
وسجلت الأسعار أدنى مستوى لها عند 988.5 دولار، قبل أن تقفز إلى ذروة بلغت 1091.3 دولار بزيادة 9.4%.
واستقرت الأسعار عند 1088 دولارا للألف متر مكعب، مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة الذي بلغ 997.8 دولار.
وتأتي هذه الارتفاعات في إطار موجة صعود تعصف بأسواق الطاقة الأوروبية منذ أشهر، ففي شهر سبتمبر الماضي، تجاوزت الأسعار مستوى 1000 دولار للألف متر مكعب للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، ليبلغ متوسط الأسعار خلال الشهر الماضي 1005 دولارات، بزيادة 12% عن مستويات سبتمبر.
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