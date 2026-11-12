أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1088 دولارا

وافتتحت العقود الآجلة للغاز تسليم ، وهي الأقرب استحقاقا، تداولاتها عند مستوى 998.5 دولار للألف متر مكعب، بارتفاع طفيف نسبته 0.1%.وسجلت الأسعار أدنى مستوى لها عند 988.5 دولار، قبل أن تقفز إلى ذروة بلغت 1091.3 دولار بزيادة 9.4%.واستقرت الأسعار عند 1088 دولارا للألف متر مكعب، مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة الذي بلغ 997.8 دولار.وتأتي هذه الارتفاعات في إطار موجة صعود تعصف بأسواق الطاقة الأوروبية منذ أشهر، ففي شهر سبتمبر الماضي، تجاوزت الأسعار مستوى 1000 دولار للألف متر مكعب للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، ليبلغ متوسط الأسعار خلال الشهر الماضي 1005 دولارات، بزيادة 12% عن مستويات سبتمبر.