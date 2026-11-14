نشرة اسعار جديدة للذهب في الاسواق العراقية

نيوز- اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار الذهب في السوق العراقية لليوم السبت.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 920 و930 الف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 و900 ألف دينار.