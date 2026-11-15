البيع يتجاوز الـ170 الفا.. اسعار الدولار تسجل ارقاما جديدة

نيوز- اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 171000 ألف دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 170000 ألف دينار مقابل 100 دولار.