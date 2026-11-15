الدولار يواصل الارتفاع في بغداد ويسجل 169900 دينار لكل 100 دولار

– اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق العاصمة ، مسجلة زيادة جديدة في بورصتي الكفاح والحارثية.

وبلغ سعر صرف الدولار في البورصتين 169900 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ169350 ديناراً سجلها يوم أمس السبت.



وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، ارتفعت أسعار البيع لتصل إلى 170500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 169500 دينار.