الذهب يرتفع في الأسواق العراقية.. مثقال الخليجي والأجنبي يسجل 923 ألف دينار

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر في 923 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 919 ألف دينار، مقارنة بـ920 ألف دينار للبيع يوم أمس.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد 893 ألف دينار، مقابل 889 ألف دينار للشراء.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 925 ألفاً و935 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألفاً و905 آلاف دنانير.