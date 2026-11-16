النفط يهبط عالميا

وبحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش، تراجعت 47 سنتا بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 95.37 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 88.33 دولار.وأغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، إذ قيّم السوق مؤشرات على تراجع المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ، التي دخلت شهرها التاسع. وهبط الخامان القياسيان 16 و13 بالمئة على الترتيب في الأسبوع السابق.