البيع وشراء اكثر من الـ170 الفا.. الدولار ينخفض قليلا

نيوز- اقتصادي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 171750 دينارًا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 170750 دينارًا مقابل 100 دولار.