وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 170350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 171100 دينار مقابل 100 دولار.وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، 171000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 170000 دينار مقابل 100 دولار.وفي ، انخفضت أسعار الدولار لتسجل 170600 دينار لكل 100 دولار للبيع، و170500 دينار للشراء.