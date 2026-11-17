وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن “عملية الضخ استؤنفت من محطة (IT1A) باتجاه الخط العراقي – التركي، عبر الأنبوب ذي القطر 46 عقدة، وصولاً إلى محطة القياس (MS)”.وأضافت أن “هذا الإنجاز جاء ثمرة الجهود والخبرات الفنية للملاكات الوطنية في ، التي نجحت في إعادة تأهيل وتشغيل هذا المسار النفطي بسواعد عراقية، بما يعزز قدرات الشركة في منظومة نقل وتصدير النفط الخام”.وأكدت الوزارة أن إعادة تشغيل الأنبوب تمثل إنجازاً فنياً وتشغيلياً يعكس قدرة الملاكات الوطنية على إعادة تأهيل وتشغيل المنظومات النفطية.