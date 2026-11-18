– اقتصادي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 170500 دينار مقابل كل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 169500 دينار.