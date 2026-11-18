الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات بمسيرات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581754-639306073389013186.jpeg
الحلبوسي يبحث مع وزيري المالية والتخطيط والمحافظين مستحقات المحافظات وتمويل مشاريعها الخدمية
اقتصاد
2026-11-18 | 09:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
99 شوهد
ترأس رئيس
مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بحضور وزيري المالية والتخطيط وعدد من المسؤولين والمحافظين، لبحث آليات صرف المستحقات المالية للمحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية وعائدات البترودولار، وضمان حصولها على استحقاقاتها المالية وتمويل مشاريعها الخدمية.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس النواب
في بيان، أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه المحافظات في تأمين مستحقاتها المالية، ولا سيما مع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027، وما يتطلبه ذلك من تحديد التخصيصات المالية وآليات الصرف وأولويات المشاريع.
وأكد
الحلبوسي
أن اعتماد الموازنة العراقية بنسبة تصل إلى 90% على الإيرادات النفطية يمثل خللاً اقتصادياً يستدعي تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز منافذ التصدير، مشيراً إلى أن تراجع الصادرات النفطية والتحديات الإقليمية تفرض التعامل مع الموارد المتاحة وفق رؤية واقعية وأولويات مدروسة.
وشدد على ضرورة عدم انعكاس التحديات المالية على حقوق المحافظات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المحافظين إلى ترتيب أولويات المشاريع والتركيز على تلك التي تحقق جدوى اقتصادية وأثراً مباشراً في حياة المواطنين.
وضم الاجتماع أعضاء لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي، والأوقاف، ونائب رئيس
مجلس الوزراء
للشؤون الاقتصادية، والمنسق العام لشؤون المحافظات، فضلاً عن رؤساء هيئات مراقبة الإيرادات الاتحادية والمنافذ الحدودية والرقابة المالية والكمارك، وعدد من المسؤولين والمديرين العامين.
وأكد الحلبوسي مواصلة مجلس النواب متابعة ملف المستحقات المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية، والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة لضمان حصول المحافظات على حقوقها المالية وتسريع تنفيذ
المشاريع الخدمية
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
مدير عام المجاري يبحث مع محافظ ديالى مستجدات المشاريع الخدمية
05:05 | 2026-10-22
نائب رئيس البرلمان يبحث مع وزير المالية السياسة الاقتصادية ومشروع الموازنة
11:22 | 2026-10-06
الشيخ الكربلائي: العتبة الحسينية ماضية بالتوسُّع بمشاريعها الخدمية والسكنية لتشمل أغلب المحافظات
02:10 | 2026-08-24
وزير المالية تعلن إطلاق 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين لشهر أيلول الحالي
04:39 | 2026-09-13
العراق
البرلمان
المشاريع الخدمية
المكتب الإعلامي
شؤون المحافظات
هيبت الحلبوسي
مجلس الوزراء
مكتب الإعلام
مجلس النواب
مجلس الو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تعتمد اسلوبا جديدا بشأن غرامة المركبة المتوقفة على جانب الطريق
محليات
45.06%
02:43 | 2026-11-17
المرور تعتمد اسلوبا جديدا بشأن غرامة المركبة المتوقفة على جانب الطريق
02:43 | 2026-11-17
مع الإغلاق.. انخفاض طفيف باسعار الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
22.02%
08:53 | 2026-11-17
مع الإغلاق.. انخفاض طفيف باسعار الدولار في بغداد وأربيل
08:53 | 2026-11-17
قرارات من هيئة الاعلام تخص منع ظهور اراس والسلماني ومسلسل ليل البنفسج
محليات
19.03%
05:35 | 2026-11-17
قرارات من هيئة الاعلام تخص منع ظهور اراس والسلماني ومسلسل ليل البنفسج
05:35 | 2026-11-17
مصدر يكشف كواليس ما حصل في اجتماع الاطار التنسيقي يوم امس
سياسة
13.89%
06:36 | 2026-11-17
مصدر يكشف كواليس ما حصل في اجتماع الاطار التنسيقي يوم امس
06:36 | 2026-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
اخترنا لك
الرافدين يستكمل منح الدفعة الأولى من الوجبة الثامنة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين
09:15 | 2026-11-18
ارتفاع من جديد.. الدولار يسجل اسعارا مختلفة عن التداولات الصباحية
08:36 | 2026-11-18
انخفاض كبير بأسعار الذهب في بغداد.. والمثقال يتراجع 28 ألف دينار
04:30 | 2026-11-18
منافذ العراق تحقق إيرادات بأكثر من 3.2 تريليونات دينار عبر 48 منفذاً
04:16 | 2026-11-18
المالية النيابية: إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان تأجلت إلى الأسبوع المقبل
03:21 | 2026-11-18
البيع فقط اكثر من الـ170 الفا.. الدولار ينخفض قليلا امام الدينار
02:57 | 2026-11-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.