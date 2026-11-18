وذكر لرئيس في بيان، أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه المحافظات في تأمين مستحقاتها المالية، ولا سيما مع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027، وما يتطلبه ذلك من تحديد التخصيصات المالية وآليات الصرف وأولويات المشاريع.وأكد أن اعتماد الموازنة العراقية بنسبة تصل إلى 90% على الإيرادات النفطية يمثل خللاً اقتصادياً يستدعي تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز منافذ التصدير، مشيراً إلى أن تراجع الصادرات النفطية والتحديات الإقليمية تفرض التعامل مع الموارد المتاحة وفق رؤية واقعية وأولويات مدروسة.وشدد على ضرورة عدم انعكاس التحديات المالية على حقوق المحافظات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المحافظين إلى ترتيب أولويات المشاريع والتركيز على تلك التي تحقق جدوى اقتصادية وأثراً مباشراً في حياة المواطنين.وضم الاجتماع أعضاء لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي، والأوقاف، ونائب رئيس للشؤون الاقتصادية، والمنسق العام لشؤون المحافظات، فضلاً عن رؤساء هيئات مراقبة الإيرادات الاتحادية والمنافذ الحدودية والرقابة المالية والكمارك، وعدد من المسؤولين والمديرين العامين.وأكد الحلبوسي مواصلة مجلس النواب متابعة ملف المستحقات المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية، والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة لضمان حصول المحافظات على حقوقها المالية وتسريع تنفيذ .