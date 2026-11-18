نيوز- اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 171000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 170000 دينار.