وذكر بيان للمصرف، "نعلن في استكمال منح الدفعة الأولى من الوجبة الثامنة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم".وتابع البيان "نواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة الثامنة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة".واكد "الحرص على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير خدماتنا الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، بما يوفّر وقت زبائننا وجهدهم، ويلبّي احتياجاتهم بسهولة وكفاءة".