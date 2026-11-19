وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 890 ألف دينار، وسعر شراء 886 ألف دينار، بعد أن سجل أمس 895 ألف دينار.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد 860 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 856 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 890 ألفاً و900 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 860 ألفاً و870 ألف دينار.